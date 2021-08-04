Biyokütle Enerji Santrali açılıyor

Belediye olarak hem rüzgârdan hem çöpten hem de güneşten elektrik üretimi konusunda ülkedeki çok az belediyeden biri olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanmaya gayret ettiklerini söyledi.

Biyokülte elektrik üretim tesisini de tamamladıklarını ve 2.8 MW elektrik üretim kapasitesi olan bu tesiste yıllık 15 milyon kWh elektrik üretileceğini anlatan Aşgın, bu sayede yaklaşık 8 bin hanenin enerji ihtiyacının karşılanacağını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

