Bitüm kapasitesi artırılıyor

Çorum Belediyesi asfaltlamada kullanılan bitüm stok kapasitesini artırmak için yeni bir depo inşa ediyor. Bitüm kapasitesini 1750 tona çıkaracak olan Belediye, asfaltı üç kat daha ucuz mal etmeyi hedefliyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Melikgazi Taş Ocağı’nda incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, asfalt çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı.



2021 yaz sezonunda yapılacak olan asfalt çalışmalarını daha ucuza mal etmek için bitüm havuzu yapımına başladıklarını ve bitüm alımını kış aylarında yapacaklarını belirten Başkan Aşgın, bu sayede bitümden önemli oranda tasarruf etmeyi hedefliyor.

Mevcut 750 ton stok havuzunun yanına yapılacak olan 1.000 tonluk havuzla beraber hem asfalt maliyetini düşüreceklerini hem de daha fazla hizmet üreteceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “2020 yılı içerisinde 100 bin ton asfalt sözü vermiştik, bu hedefe yaklaştık. Hava koşulları müsaade ederse 100 bin ton hedefimizi de geçeceğiz” şeklinde konuştu.

Şehrin kenar mahallelerinden başlayarak merkeze doğru çok önemli noktalarda asfalt gereken yerlerde çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Dr. Halil İbrahim Aşgın sözlerini şöyle sürdürdü: “Hemşehrilerimize daha büyük, daha geniş alanlarda asfalt dökerek hizmet etmemiz gerekiyor. Bu anlamda da altyapımızı güçlendiriyoruz. Bizim için çok önemli bir çalışma olan bitüm havuzu tamamlandığında 1750 ton bitüm depolama hacmine ulaşacağız. Kışın aldığımız bitümü mevsim şartları müsait olduğu zaman asfalt çalışmalarında kullanacağız. Asfalt hedefimizi daha da büyüterek tüm mahallelerimizde daha etkin, daha hızlı ve daha kaliteli şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz”

(Haber Merkezi)

