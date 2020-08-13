Bitkisel Üretim Genel Müdürü Hasdemir’e kutlama ziyareti
Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, geçtiğimiz günlerde, Bakanlık daire başkanlarından Deniz Oruç ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı (BÜGEM) Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. (Haber Merkezi)
Güncel 13.08.2020, 20:04
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