Bitkisel üretim destek ödemesi 18 Haziran’da

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada çiftçiler için beklenen müjdeyi ifade etmek istediğini vurgulayarak “Önümüzdeki haftadan itibaren bitkisel üretim desteklemesi ödemeleri de yapıyor olacağız. 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklemesini ödemeye başlıyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanım Pakdemirli, pamuk, ayçiçeği, koza, aspir, soya, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemelerini kapsayan söz konusu ödemelerin sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemelerini de içerdiğini kaydederek, "T.C. kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız. Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını da çiftçilerimize yılın ilk 6 ayında ödemiş olacağız." diye konuştu.

(AA)

