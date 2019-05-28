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Bisikletle yolculuk hastanede bitti

Çorum’da bir kişinin elektrikli bisiklet ile yaptığı seyahati hastanede son buldu.

Bisikletle yolculuk hastanede bitti

Çorum’da bir kişinin elektrikli bisiklet ile yaptığı seyahati hastanede son buldu.

28 Mayıs 2019 Salı 20:15
Bisikletle yolculuk hastanede bitti

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Eskiekin Köyü’nden Çorum’a gelmek üzere elektrikli bisiklet ile yola çıkan 20 yaşındaki B.C.B. isimli şahıs, yolun kaygan ve çamurlu olması sonucu bisikletini kaydırdı.

Bisikletin devrilmesi sonucu genç adam ve arkasında yolcu olarak bulunan A.E.T. isimli şahıs yaralandı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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