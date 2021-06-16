Bisikletini de al gel

Çorum Belediyesi, 19 Haziran Cumartesi günü “Pedallar dönüyor yüzler gülüyor” etkinliği düzenleyecek. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Koordinasyonunda gerçekleşecek program Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 19 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Kültür Park’tan başlayacak olan etkinliğin Millet Bahçesi’nde son bulacağını vurguladı.

Çorum Belediyesi’nin sportif anlamda yaptığı örnek projeler ve kitlelere hitap eden organizasyonlarla sporun her yaş grubunda yaygınlaşması için çalışmalar yaptığını dile getiren Yağbat, “Her yaş grubundan hemşehrimizi cumartesi günü bisikletleriyle birlikte etkinliğimize bekliyoruz. Tüm Çorum halkı olarak Kültür Park’tan Millet Bahçesi’ne kadar pedal çevirecek, farkındalık oluşturacağız.” dedi.

Bisiklet sporunun ulaşımda kolaylık, zamandan tasarruf, daha çevreci ve trafik akışını rahatlatmak, enerji tasarrufu sağlamak gibi pek çok faydasının bulunduğunu hatırlatan Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi’nin bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayat geçirdiği ÇORBİS Projesinin Çorum halkı tarafından oldukça beğenildiğini ve günlük hayatta bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.

5 KİŞİYE BİSİKLET HEDİYE EDİLECEK

Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, etkinliğe katılanlar içerisinden 5 kişiye bisiklet hediye edileceğini açıkladı. Etkinliğe bisikletleriyle katılanlara etkinlik öncesi sayı verileceğini, etkinlik sonrasında çekilecek kura ile numaraların eşleştiği kişelerin bisiklet kazanacağını sözlerine ekledi.

