“Bisiklet yolundan geri adım atılmasın”

Gülay Göbel, Çorum Belediyesi’nin bisiklet yolları projesini olumlu bulduklarını ve desteklediklerini açıklayarak, projeden geri adım atılmamasını istedi.

“GERİ ADIM ATILMASIN”

Göbel, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çorum Belediyesi'nin bisiklet kullanımını yaygınlaştıran çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz.

Çorum'un bisiklet şehri olması yönündeki adımları son derece kıymetli buluyoruz. ÇORBİS gibi örnek projelerle adından söz ettiren şehrimizde, Gazi ve İnönü caddelerinin bisiklet yollarına kavuşturulması girişimini destekliyoruz.

Kısa bir süre önce uygulanmaya başlanan bisiklet yolları projesinde değişiklik kararı alınmasına anlam veremedik. Bu yüzden halkın beğenisini kazanan bir çalışmadan geri adım atılmaması gerektiğine inanıyoruz.”

“ÇORUM’DA BİSİKLET SPORU GELİŞİYOR”

“Bisiklet kullanımının devlet eliyle teşvik edilmesiyle birlikte son yıllarda Çorum'da bisiklet kullanımı hayli artış gösterdi. Bisikletlilerin trafikte güvenle hareket edebilmeleri için bisiklet yolları en önemli ihtiyaç.

Çorum'da bisiklet sporuna olan ilgi de her geçen gün artıyor. Bu branştaki başarılara yenilerinin eklenmesi için gerekli altyapının sağlanması elzemdir.

Çorum Bisiklet Platformu ve Bisiklet Toplulukları üyelerince yapılan açıklamalarda da dile getirilen haklı taleplerin takipçisi olduğumuzu belirtiyor, yetkililerden bu hususta ilgi ve destek bekliyoruz.”

(Haber Merkezi)