Bisiklet sezonunun açılışı
Okulların yaz tatiline girmesi, bir anlamda bisiklet sezonunun da açılışı demektir. Zira, yaz tatilinde bisiklet, güzel bir spor ve vakit geçirme aracıdır. Karne ya da okul bitirme hediyesi olarak da en özel seçenektir.
Güncel 16.06.2022, 20:30
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Albayrak Caddesi’nde hizmete giren Bisiklet Dünyası da, sunduğu bol çeşit ve markalarıyla, “karne hediyesi” yüzde 10 indirimleriyle Çorumlulara cazip fırsatlar sunuyor. Salcano markası yanında sürpriz hediyeler de Bisiklet Dünyası’nı cazibe merkezi haline getiriyor.
Bisiklet Dünyası Mağaza Müdürü Cüneyt Özarslan, yarış bisikletleri, çocuk bisikletleri, katlanabilir bisikletler, akülü araç, şarjlı scooter çeşitleri ile bisiklet tutkunlarını beklediklerini ifade ederek, ürünlerinin garantili olduğunu, yetkili servis olarak satış sonrası hizmetlerinin de devam ettiğini söyledi.
(Aliye ÖNCEL)
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