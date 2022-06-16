Bisiklet sezonunun açılışı 

Albayrak Caddesi’nde hizmete giren Bisiklet Dünyası da, sunduğu bol çeşit ve markalarıyla, “karne hediyesi” yüzde 10 indirimleriyle Çorumlulara cazip fırsatlar sunuyor. Salcano markası yanında sürpriz hediyeler de Bisiklet Dünyası’nı cazibe merkezi haline getiriyor.

Bisiklet Dünyası Mağaza Müdürü Cüneyt Özarslan, yarış bisikletleri, çocuk bisikletleri, katlanabilir bisikletler, akülü araç, şarjlı scooter çeşitleri ile bisiklet tutkunlarını beklediklerini ifade ederek, ürünlerinin garantili olduğunu, yetkili servis olarak satış sonrası hizmetlerinin de devam ettiğini söyledi.



(Aliye ÖNCEL)

