Bisiklet Dünyası’nı Ceylan ve Aşgın açtı

Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi numara 6-A (İhlas Pazarlama yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Bisiklet Dünyası, yarış bisikletleri, çocuk bisikletleri, katlanabilir bisikletler, akülü araç, şarjlı scooter çeşitleri ile bisiklet tutkunlarını bekliyor.

Saat 14.00’de gerçekleştirilen açılışa AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ve çok sayıda davetli katıldı.

Okunan duanın ardından açılış kurdelesi kesildikten sonra Mağaza Müdürü Cüneyt Özarslan, Bisiklet Dünyası hakkında davetlilere bilgi verdi.

Bu yaz bisikletsiz çocuğun kalmayacağını kaydeden Özarslan, dünyanın merkezi Çorum’a Bisiklet Dünyası’nı kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “Mağazamızda Türkiye’nin en ünlü bisiklet markaları Salcano, Ümit Bisiklet, Kron ve Corelli’nin bisikletleri yer almaktadır. Her yaşa ve her bütçeye uygun bisikletlerimizin yanı sıra akülü araç ve şarjlı scooter çeşitlerimiz ile de Çorum halkının hizmetindeyiz” dedi.

Açılışa özel ayrıca küçük çocuklar için Baby Hope üçteker itmeli bisikletlerin ise 449 TL’den başladığını ifade eden Özarslan, Bisiklet Dünyası’nda satılan bütün ürünlerin garantili olduğunu ve Türkiye genelinde ve Çorum’da yetkili servis olarak satış sonrası hizmetlerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.

(Taner ŞİMŞEK)

