Birsen Uygur’a hüzünlü veda
İYİ Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Yavuz Uygur’un annesi Birsen Uygur (79), son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel 03.07.2022, 18:26
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Bir süredir kanser tedavisi gören Birsen Uygur, vefat etti. Merhumenin cenazesi önceki gün Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
Cenaze törenine; İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, ilçe başkanları, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşguncu, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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