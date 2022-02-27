Birol Alanbay güven tazeledi

Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Birol Alanbay’ın yanı sıra Ercan Şanal, Fahrettin Çavdar, Niyazi Yamur, Hasan Sağır olmak üzere 5 aday başkanlık için yarışa girdi.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’in Divan Başkanlığı yaptığı Genel Kurul’da 1068 geçerli, 17 de geçersiz oy sayıldı. Yapılan seçimde Ercan Şanal 164, Hasan Sağır 97, Fahrettin Çavdar 173, Niyazi Yamur 251 oy alırken, mevcut başkan Birol Alanbay 383 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

(Haber Merkezi)

