“Birlikte Türkiye olmayı gösterdik”

Özsaçmacı’nın mesajı şöyle:

“Milli mücadele döneminde olduğu gibi, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen hain darbe girişimi karşısında milletimiz etle tırnak olmuş, hep birlikte darbecileri püskürterek, darbecilere hadlerini bildirmiştir.

Yüce milletimiz, söz konusu vatan olunca, bir olmayı, iri olmayı, birlikte Türkiye olmayı bir kez daha ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlara göstermiştir. Milletimiz, iradesine ve ülkesine sahip çıkmıştır. Bundan sonra da bu necip milletin, milli mücadele ruhu ile bu vatan toprağını koruyacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, dün olduğu gibi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, bundan sonra da karşısında yüce milletimizi bulacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” (Haber Merkezi)

