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“Birlikte kazanacağız”

Emek Partisi (EMEP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, geçtiğimiz hafta sonu Genel Başkanları Ercüment Akdeniz tarafından açıklanan “partilerinin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası, mücadele programı ve ittifak politikasına” ilişkin bildirgesi hakkında bilgi verdi.

Güncel 18.01.2022, 19:22
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“Birlikte kazanacağız”

İstanbul Kadıköy'deki Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya çok sayıda aydın, yazar, sanatçı, akademisyen ve gazetecinin yanı sıra sendika, oda ve siyasi partilerden temsilcilerin katıldığını belirten Aygün, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz’in “Birlikte kazanacağız halk kazanacak” başlığıyla EMEP’in önümüzdeki dönem rotasını ve mücadele programını açıkladığını bildirdi.
“ÜLKE YOKSULLUK, YOLSUZLUK VE YASAKLAR ÜLKESİ”
Tek adam yönetiminin, Cumhur İttifakı ve arkasındaki sermaye güçleri ile beraber ülkeyi ve halkı tam bir yıkıma sürüklediğini kaydeden Aygün, Türkiye’nin yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar ülkesi haline geldiğini söyledi. 
“MİLYARLARI SERMAYEYE AKTARDILAR”
İşçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının Erdoğan hükümetinin politikalarıyla her geçen gün daha kötüye gittiğini belirten Hıdır Aygün, “Ekonomik kriz ve Kovid-19 salgınının yarattığı yıkımın faturası onlara kesiliyor. Zamlar, işsizlik, düşük ücretler, yüksek enflasyon, vergi adaletsizliği halkın yaşamını çekilmez hale getiriyor” dedi. 
“AKP İTİBAR KAYBINI DURDURAMIYOR”
Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın uyguladığı bütün baskıya, ırkçı ve gerici propagandalara rağmen işçi ve emekçiler nezdindeki itibar kaybını durduramadığına, oy desteğindeki çözülmenin önüne geçemediğine dikkat çeken Aygün, “Bu durum önümüzdeki süreçte de devam edecek. Tek adam yönetimi ile Cumhur İttifakı, halk desteğini kaybettikçe ve sıkıştıkça baskısını artıracak, ırkçı ve din istismarcı propagandaya daha fazla sarılacak, gerici-faşist bir rejim kurma yolunda yürümekte ısrar edecektir” ifadelerini kullandı.
“MİLLET İTTİFAKI TUTARLI 
BİR PROGRAM İÇİNDE DEĞİL”
CHP ve İYİ Parti’nin tek adam yönetimine karşı çıkarken kurdukları Millet İttifakı'nı güçlendirip ülkenin yönetim biçimini restore etmeyi amaçladığını ifade eden Aygün, bu ittifakın işçi ve emekçi halk kitlelerinin acil çözüm bekleyen ekonomik/politik taleplerinin karşılanması konusunda ise kimi küçük iyileştirmeler dışında somut ve bağlayıcı taahhütlerde bulunmadığını söyledi.
Aygün, Millet İttifakı'nın demokratik hak ve özgürlüklerin tanınması ve kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin tutarlı bir program ortaya koymadığını ifade etti. Millet İttifakı’nın sözcülerinin “herkesi kucaklama” ve “devri sabık yaratmayacakları”na dair sözlerini anımsatan Aygün, “Bu ve benzeri açıklamalar tek adam yönetimi ve Cumhur İttifakı’nın uyguladığı baskıların, yaptıkları yolsuzluk, hırsızlık ve yağmanın, başta yandaşları olmak üzere yabancı ve yerli tekelci sermaye gruplarına peşkeş çekilen ülke kaynakları ve birikimlerinin hesabını sormayacaklarını gösteriyor. Yaptıkları tek şey sömürülen ve ezilen halk kitlelerinin hoşnutsuzluğunu ve huzursuzluğunu yatıştırmak, mücadelelerini zayıflatmak ve onları beklenti içerisine sokmak oluyor” dedi. 
“İŞÇİ VE EMEKÇİLER İÇİN 
TEK ÇIKIŞ YOLU BİRLEŞMEK”
Mevcut koşullar ve gelecek açısından işçi ve emekçiler için tek çıkış yolunun ekonomik ve politik haklarını elde etmek için birleşmek, dayanışma içerisinde olmak ve mücadele etmek olduğuna işaret eden Aygün, bu durumun aynı zamanda ülkeyi sürüklendiği yıkımdan kurtaracak ve sorunların çözümü için somut adımların atılmasını sağlayacak tek çıkış yolu olduğuna dikkat çekti.
“GERÇEK BİR HALK SEÇENEĞİ 
İÇİN HAREKET EDELİM”
Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın ortaya çıkmasından bu yana, biri iktidarda diğeri muhalefette olan iki burjuva seçeneğe karşı halkın gerçek seçeneğini oluşturmak için çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen EMEP Çorum Merkez İlçe Başkanı Aygün, “Emekten, barıştan, demokratik hak ve özgürlüklerden yana bütün parti, sendika ve meslek örgütlerinin, aydın, sanatçı ve bilim insanlarının bir araya gelmesi ve merkezi-yerel her düzeyde ortak hareket etmesi için girişimler sürmektedir” dedi. 
Aygün,  “Türkiye işçi sınıfını ve emekçi halkımızı bunun için güçlerini birleştirmeye ve mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Bütün emek ve demokrasi güçlerini Cumhur İttifakı’nı yıkacak, Millet İttifakı karşısında sömürülen ve ezilen halk kitlelerinin haklarını kararlıkla savunacak üçüncü bir seçeneği, gerçek bir Halk İttifakı seçeneğini oluşturmak üzere birlikte hareket etmeye çağırıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
 

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