“Birlikte daha güçlüyüz”

Çorum Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen mazbata törenine odanın yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri de katılırken, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç da birlik beraberlik mesajı verdi.

Seçim Kurulu önünde bir teşekkür konuşması yapan Oda Başkanı Kılıç, önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini, odayı güçlendirmenin ve en iyi yere getirmenin çabasını vereceklerini belirterek, mazbata töreninde kendisini yalnız bırakmayan tüm yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile oda üyelerine teşekkür etti.

Kılıç, “Seçim süreci boyunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak şahsımı işyerlerinizde misafir ettiniz, aynı zamanda odamızla ilgili sorunlarınızı dile getirdiniz. Dün olduğu gibi bugün de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak gecemi gündüzüme katarak sizlerin sorunlarının çözümü noktasında çaba göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizler cenazemizde, düğünümüzde acı-tatlı günlerimizi birlikte paylaştık, her zaman omuz omuza olduk.

Seçim sürecinde de hiçbir üyemizin töhmet altında bırakılmadan hür iradesi ile, demokratik bir şekilde oyunu kullanmasını sağladık. Odamıza kayıtlı 450 üyemizin seçme ve seçilme hakkı olduğunu hatırlatmak isterim. Bu hizmet yarışında kazanan ve kaybeden yoktur. Önceki dönemde olduğu gibi şahsıma ve yönetim kurulumuza göstermiş olduğunuz güvene layık olmaya çalışacağız. Değerli üyelerimizle birlikte gücümüze güç katacağımızdan hiçbir endişem yoktur. Çünkü biz birlikte çok daha güçlüyüz” şeklinde konuştu.

Yalçın Kılıç başkanlığındaki Mobilyacılar Odası'nın Yönetim Kurulu Şeref Yiğit, Ahmet Çırak, Mustafa Erkan, Serdar Hamoğlu, Mustafa Erarslan ve Ferhat Demirel'den, Denetim Kurulu ise Hüseyin Cahit Yurdakul, Mustafa Dugan ve Onur Mülazım'dan oluştu.



(Volkan SINAYUÇ)

