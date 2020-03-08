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“Birlikler hayvancılıkta etkin rol alacak”

Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü; Çorum İli Koyun Yetiştiricileri Birliği ve Çorum İli Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği ile “Halk Elinde Islah Projesi” kapsamında yavruların küpelenmesi ve kayıt altına alınması protokolleri imzalandı.

“Birlikler hayvancılıkta etkin rol alacak”

Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü; Çorum İli Koyun Yetiştiricileri Birliği ve Çorum İli Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği ile “Halk Elinde Islah Projesi” kapsamında yavruların küpelenmesi ve kayıt altına alınması protokolleri imzalandı.

08 Mart 2020 Pazar 19:40
“Birlikler hayvancılıkta etkin rol alacak”

Uygulamanın Halk Elinde Islah Projelerinde bulunan birlik üyelerinin proje kapsamındaki hayvanlarından doğan yavruların ilgili yönetmelik, genelge ve talimatları çerçevesinde, küpelenmesi ve kayıt altına alınmasını kapsadığının ifade edildiği protokol hakkında bilgi veren İl Müdür Orhan Sarı,

Halk Elinde Islah projelerinin 2005 yılından itibaren yürütüldüğünü, Çorum’da 3 adet koyun- keçi ıslah projesi, 1 adet Manda ıslah projesi yürütüldüğünü, Islah projelerinde yer alan yetiştiricilere daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi amacıyla küpeleme işini yapabileceğine kanaat getirilen birlikler bu işin devredildiğini kaydetti. Orhan Sarı, Bu devirler devletin yürütmüş olduğu Halk Elinde Hayvan Islahı projelerinde hem daha sağlıklı ıslah yapılmasını hem de birliklerin hayvancılıkta aktif olarak rol almasını sağlayacağını vurguladı.

Sarı Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üretici birliklerine her zaman desteklediklerin kaydederek "Hizmetin daha hızlı ve verimli sunulması için imzalanan protokollerde olduğu gibi yetkilerimizi birliklerimiz ile paylaştık. Protokollerin üreticilerimize ve birliğimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(Haber Merkezi)

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