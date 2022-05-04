Bayramlaşma programına; İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Tüm katılımcıların, partililerin ve halkın bayramını kutlayan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ramazan Bayramı’nın sağlık, mutluluk, huzur, başarı, adalet ve sevgi getirmesini diledi.

Bayramların sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi kıymetli duyguların canlandığı, toplumu birbirine bağlayan müstesna günler olduğunun altını çizen Tahtasız, ülkemizin içinde bulunduğu kötü ve zor koşulların bayram sevincine gölge düşürdüğünü anlattı.

Tahtasız, halkın en büyük umudu haline gelen CHP’nin güçlü adımlarla iktidara yürüdüğünü vurgulayarak birlik ve beraberlik içinde iktidar mücadelesine devam edeceklerini kaydetti.

Bayramlaşma programında bazı katılımcılar da birer konuşma yaparak ülkede CHP iktidarının en büyük ihtiyaç haline geldiğini, tüm partililerin omuz omuza bir mücadele ile çalışarak AKP iktidarının saltanatına son verilmesi, aydınlık günler için kapı aralaması gerektiğini savundu.

Bayramlaşma programında karşılıklı sohbet edilerek, parti çalışmaları değerlendirildi. (Taner ŞİMŞEK)

