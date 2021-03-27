“Birlik ve beraberliğimiz daha da güçlensin”

“Rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak bilinen, üç aylar içerisinde yer alan ve Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat kandilini idrak etmenin mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını” vurgulayan Ceylan, “Can taşıyan her varlığa merhametin, Rabbimize sonsuz itaat ve teslimiyetin nişanesi olan Berat, bizlere kulluk bilincini kuşanarak hata ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu kazandırır” dedi.

Ceylan, “Berat Kandilinde, Sevgili Peygamberimizin; ‘Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum’ şeklindeki yönelişi ile aynı duygular ve umutlarla yapılacak tüm duaların dünyada barışın sağlanması, ülkemizin huzuru, milletimizin sağlık ve sıhhati, insanlığın kurtuluşu, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ahmet Sami Ceylan; “Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslâm Âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin barış, sağlık, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyorum. İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu müstesna günlerin, toplumumuzda var olan iç huzur ve birlikteliğini daha da pekiştireceğine inanıyor, Berat Kandili’nin hayatımıza tam olarak yansıması temennisiyle başta sağlık olmak üzere, herkese bereketli, huzurlu ve mutlu günler diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

