“Birlik olursak bizi kimse yıkamaz”

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ile bir süre görüşen Başkan Aşgın daha sonra toplantıya katıldı.

Aradan bir yıl geçtiğini ancak gecikmiş bir hayırlı olsun ziyareti için geldiğini kaydeden Başkan Aşgın, İl Genel Meclisi’nin güzel çalışmalara imza attığını, Yerel bir parlamento gibi hareket ettiğini ve şehrin tamamını kucakladığını söyledi.

Vazifeyi insanlara ne partilerin ne de seçmenlerin verdiğini takdiri ilahi olmaması halinde bu görevlere kimsenin gelemeyeceğini anlatan Başkan Aşgın, “Herkesin iyi niyetlerle yola çıktığını düşünüyorum. Allah niyetimizi salih kılsın. Verilen bir karar var ve bizi bekleyen hesap günü var bu neden oldu diye bir soran olacak bizlere. Allah bizi yanlış karar almaktan korusun.Yanlış yapacaksak elimizle olacaksa elimiz kırılsın. Allah bize kul hakkı yedirmesin, rızası dışında hiçbir şey imzalattırmasın” dedi.

Önemli günlerden geçildiğini söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, “Büyük bir imtihanımız var. Bin yıllık yurdumuz olan bu toprakları bölmek parçalamak istiyorlar. Tarih soyunca bu millet birebir savaşta olmayan büyük bir millet. Alevisi, Sünnisi, Çerkesi, Kürdü ile bir milletiz. Malazgirt’te karşımıza yedi düvel geldi haçlı seferlerini düşünün her seferinde topyekün geldiler. Bu millet hepsini diz çöktürmeyi, Atatürk’ün sözü gibi geldikleri gibi göndermeyi bildi. Aramıza tefrika ve siyaset girerse olmaz. Bu yürek toplu vurdukça kimse sindiremez ancak birlikten ayrılık olursa Allah muhafaza vatanımız bölünme ile karşı karşıya düşebilir. Aramızda ayırım kayırım yapmamamız gerekir. Allah alınan kararları isabetli kılsın” şeklinde konuştu. (Erkan BAYATLI)