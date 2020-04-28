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Birlik Kiremit, sezonu açtı

Çorum Birlik Kiremit Fabrikası, korona virüs nedeniyle ertelenen sezon açılışını gerçekleştirdi.

28 Nisan 2020 Salı 23:02
Birlik Kiremit, sezonu açtı

Fabrikada, korona virüs salgınına karşı üst düzeyde tedbirler alınarak faaliyetler başlatıldı.

Çorum Birlik Kiremit Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Arap Gürlek, dünyada ve ülkemizde korana virüs ile topyekûn mücadele edildiğini bildirerek, “Bizler de çalışan işçilerimizin sağlığını ve güvenliğini en üst düzede sağlıyoruz. Gerek servis aracımızda, gerekse fabrika girişinde günlük temizlik yapılmakta, maske ve dezenfektan ile önlem alınmaktadır. Ayrıca fabrika girişinde çalışanlarımızın tek tek ateşini ölçüyoruz. Gereken her türlü önlemimizi aldık, sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediyoruz. Covid-19 ile birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Üretimin, istihdamın devam etmesi gerektiğinin altını çizen Arap Gürlek, “Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yarınlarımızın güzel olacağına yürekten inanıyoruz. Korona virüs belasından kısa sürede kurtulabilmek için birlik, beraberlik ve karşılıklı dayanışma içinde olmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

Gürlek, yaz döneminin yaklaştığı bu günlerde üretime daha fazla ara vermemek adına fabrikada yeniden çalışmalara başladıklarını bildirdi.

(Haber Merkezi)

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