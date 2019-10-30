“Birlik beraberliği bozamayacaklar”

Çorum Milletvekili Ceylan, mesajında, Cumhuriyetin ilanının ülkemiz tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturduğunu belirtti.

Cumhuriyetin milletimizin çağdaş uygarlığın bir parçası olma arzusunun da bir göstergesi olduğunu dile getiren Ceylan, “Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemiz kalkınma, ilerleme ve modernleşme yolunda çok önemli, adımlar atmış ve dünyanın saygın bir ülkesi haline gelmiştir” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi: “Dünyada eşine az rastlanan bir var olma mücadelesinin adı olan Kurtuluş Savaşı, azim, inanç, cesaret ve kararlılıkla Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Her yıl daha büyük bir coşku ve heyecanla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, manasını ve gücünü, milletimizin ortak iradesiyle gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinden almaktadır. Milletimiz, varlığına kastedenlere karşı verdiği Kurtuluş Savaşı’nı zaferle bitirmiş ve Cumhuriyet’le tarih sahnesinde yerini almıştır.

Milletimizin birlik ve beraberliğini bozma çabası içinde olanlar bilmelidir ki; bunu başaramayacaklar. Millet olarak, birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetine, demokrasisine ve ülkesine dün olduğu gibi bugün ve yarın da sıkı sıkıya bağlı kalacaktır. Kardeş kavgası çıkarmak için beyhude bir çaba içinde olan şer ve nifak odaklarına millet, tek yürek olarak bir kez daha en güzel cevabı verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Bayramını kutluyor, özgürlüklerin ve huzurun hâkim olduğu, demokrasinin kesintiye uğramayacağı yıllar diliyoruz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.”

(Volkan SINAYUÇ)