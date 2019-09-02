“Birliğimize ve Çorum’un imajına sıkılan bir kurşun”

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Çorum’un imajını düzeltme adına mesafe alınmaya çalışılırken, Atatürk’ü sevenlere hakaret ederek tüm Türkiye’nin tepkisini çeken Belediye Meclisi Üyesi Reşit Keleş’in hem Çorumlu imajına, hem de Çorum’un birlik ve beraberliğine büyük zarar verdiğini söyledi.

Alper Bilan’ın yazılı açıklaması şöyle: “Son dönemde yerel gazetelerde çıkan birlik beraberlik haberleri, Çanakkale Ruhu ve 30 Ağustos’ta 7 düvele karşı millet olarak hep birlikte verilen mücadele insanı umutlandırmıyor değil.

Emine Bulut cinayetinde, vicdanların ortak bir ses vermesi bu millet adına umutlanmamız için bizi cesaretlendiriyor.

Çorum son dönemlerde köy ve kasabalarından ciddi göç alıyor. Asayiş olaylarında ciddi bir artış söz konusu. Başka konularda da ortaya çıkan ümitsizlikler kentimizin imaj problemi yaşamasına sebep olmaktadır. Havaalanı, hızlı tren, Hattuşa’nın Yozgat’a bağlanması gayretleri, Yozgat’ta yapılacak Havaalanına Hattuşa ismi verilmesi çabaları, hatta hatta bazı haritalarda Hattuşa’nın Yozgat iline bağlı gösterilmesi zaman zaman Çorum ilinde hiç görmediğimiz cinsten cinayetler, tecavüz olayları, mezarlıkta hayalet kız ve garip garip demeçler vererek Çorumluların imajını yerle bir eden bir takım olaylar…

Topyekûn bir çalışma ile ‘Çorumlu’nun yaptığını kimse yapamaz’ sloganını duvarlara yazdırarak önemli bir imaj değişikliğini yakalayan Çorum, herkesin yüzünde bir tebessüme neden olmuştur. Birlik ve beraberlik içerisinde atılan her adım yapıştırıcı gibidir ve toplumu sıkı sıkı bir araya getirir. Burada en önemli kriter söylenilenlerle yapılanların ne kadar örtüştüğü ve bu söylem sahiplerinin samimiyetidir. Bizler görüşü ne olursa olsun dürüst, namuslu, vatanperver insanlarla bir arada yaşamaktan çok mutluyuz. Türkiye’yi bölen ayrıştıran; insanların sözleri ve eylemleri arasındaki uyuşmazlık ve samimiyetsizliktir.

Tabii Çorum böyle bir imaj değişikliği içindeyken gazetelerde birlik beraberlik fotoğrafları verilirken, yerel ve ulusal basından öğrendiğim kadarı ile Reşit Keleş isimli bir belediye meclis üyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevenlerin haklı tepkilerine ağza alınmayacak ifadelerle hakaret etmiş. Ahmet Kaya diyor ya ‘Bu ne yaman çelişki anne’… Ülkede beka meselesi var bütün yabancı devletler bize düşman denilince ayağa kalkacaksın, ülke elden gidiyor diyeceksin, ülke gerçekten yedi düvelin işgaline uğramışken kahramanca cephelerde savaşarak bu ulusu yabancıların elinden kurtaran o insanlara ve sevenlerine hakaret edeceksin. Sonra Çorum ili senin gibiler yüzünden, başlattığı imaj değişikliği konusunda bir kez daha başa dönecek. Seni meclis üyesi yapanlar, yıkılan hastane duvarına, içi doldurulamayan yeni stadyuma, hastanenin yarattığı trafik problemlerine, karasinek problemine, kaldırımlarda insanların yürümesine engel olan kaldırım işgallerine, Çorumspor meselesine, turizmin gelişmesine kafa yor diye oraya getirdiler. Gerçi Çorumlular mı seçti onu bile bilemiyorum. Yoksa seni oraya birileri mi getirdi?

Türkiye Cumhuriyeti’ni, bu cumhuriyeti kuranları içine sindiremiyorsan istifa et kardeşim, devlette senin ne işin var? Ettiğin bu hakaret tüm Çorumluların imajına, birlik ve beraberliğine sıkılan bir kurşundur. Hatta tüm Türkiye barışına sıkılan bir kurşundur.

Söylemlerinde samimi olan tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Anıtkabir defterine yazdıklarını inkar eden, yerel basındaki parti il başkanlarının 30 Ağustos ve Atatürk hakkındaki basın açıklamalarını dahi anlayamayan bu arkadaşın nereye bağlı hareket ettiği tartışılır. Çorumlular bu arkadaşa ettiği lafı aynı ile iade edecektir. Bu davranışı Çorum imajını düzeltme konusunda gayretleri olan bir Çorumlu olarak şiddetle kınıyorum.” (Haber Merkezi)