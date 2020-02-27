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“Birliğimiz bozulmasın”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, milletimizin birlik beraberliğinin daim olması temennisinde bulundu.

“Birliğimiz bozulmasın”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, milletimizin birlik beraberliğinin daim olması temennisinde bulundu.

27 Şubat 2020 Perşembe 19:40
“Birliğimiz bozulmasın”

MHP İl Başkanı Karapıçak, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kandil gecesinin öncelikle güzelliklere vesile olarak ihtiyacımız olan toparlanmaya ortam açmasını Cenab-ı Allah’tan dileyen Karapıçak, “Felaketlerin ve belaların ard arda geldiği günlerimizin bir an evvel feraha kavuşmasını temenni ediyorum. Semaya açılan ellere dillerden dökülen duaların günahkarlara aşılmaz duvarlar örmesini, iman ve irfanının hikmetiyle bütün kötülükleri def etmesini diliyorum” dedi.

Yüce Allah’ın milli beka için varını yoğunu seferber eden kahramanlara yardımcı olmasını dileyen Karapıçak, mesajının devamında şu görüşlere yer verdi: “Vatan ve Millet mücadesi yolunda can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ini içtenlikle ve samimiyetle kutluyor, semaya açılan ellerin geri çevrilmeyeceğine gönülden inanıyorum.

Niyazım odur ki, Kandilimiz mübarek, geleceğimiz aydınlık, bin yıllık kardeşliğimiz daim, milli birliğimiz, kadim beraberliğimiz, tarihi bağımsızlığımız sonsuza kadar var olsun diyor, bütün hemşehrilerimizi, bütün vatandaşlarımızı hasretle selamlayarak, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

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