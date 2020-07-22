“Birleştirici ve sorun çözücü bir politika izlemek istiyoruz”

Mecitözü’nü ziyaret ederek Şeyhler-Hıdırlık Mahalleleri ve 16 Öz Bölgesi grup yolunda yapılan çalışmaları gezen ve bu çalışmadan dolayı İl Özel İdaresi’ne teşekkür eden Tahtasız, özellikle AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya da bir çağrı yaptı. Tahtasız’a gezisinde Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin ve bazı partililer eşlik etti.

CHP olarak birleştirici ve sorun çözücü bir politika izlediklerini, Çorum’un ve Çorumlu’nun yararı için, Çorum’umuzun yeniden Anadolu Kaplanı olması için ellerinden gelen katkıyı vermeye hazır olduklarını anlatan Tahtasız, 18 yıldır karşılanamayan beklentilerin ve taleplerin mücadelesini birlikte vermekten yana olduklarını, havalimanı, demiryolu, güney çevreyolu gibi temel altyapı sorunlarını sürekli gündemde tutmaya çalışacaklarını vurguladı.

“Tüm belediyeler bizim, sorunları da bizim ortak sorunumuz. Hiçbir belediyemizi diğerinden ayırmadan, eşit şekilde hizmet götürelim. Hangi partili olursa olsun tüm belediye başkanlarının ortak amacı ilçeye, halka tarafsız hizmet götürmektir” diye konuşan Tahtasız halkın siyasetçiden ortak hareket etmesini beklediğini, halkın sesine kulak vererek yıllardır çözülemeyen sorunları hep birlikte çözmek için biraraya gelmeleri gerektiğini dile getirdi.

Vali Mustafa Çiftçi öncülüğünde heyetlerle çevre illerdeki iş insanların ziyaret edilerek ilimize yatırım yapmaya çağırmamız ve OSB’ye tramvay yolunun yapılması gerektiğini de dile getiren Tahtasız; “Biz CHP İl Örgütü olarak birleştirici, sorun çözücü bir politika yürütüyoruz. Hiç kimseyi dışarıda bırakmadan Çorum ve Çorumlunun yararına olan tüm projeleri çözmek için Vali, Belediye Başkanı, Milletvekilleri, STK başkanları ve il başkanlarıyla beraber bakan ve diğer yetkililerle görüşmeye hazırım. Halkımızda bizden bunları bekliyor” diye konuştu.

(Haber Merkezi)