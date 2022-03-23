“Birisi ikramiye kazandığı zaman başkaları da şansını deniyor”

Rıfat Umur, “Bizim işte ikramiye kazandırmak çok önemli. Bu sayede doğal reklamımız oluyor” dedi.

Sizden oynayarak geçmişte ikramiye kazananların hikayeleri, yaşadıkları ilginç olaylar var mı?

Şans oyunlarında ikramiye çıkan kişiler genelde hem kimliğini hem de yüzünü gizlemeyi tercih ediyorlar. Bu yıllardır değişmeyen bir gerçektir. Bizim de bayi olarak buna saygı duymaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Onlara ikramiye çıktığında bizim söyleyeceğimiz tek bir şey var aslında, o da şudur: ‘Kendimize çıkmış kadar sevindik.” Sadece bunu bilmelerini isteriz.

“MÜŞTERİLER OYUNLARINI

TERMİNALDEN OKUTSUN”

Oyunseverler şans oyunu oynarken nelere dikkat etsinler, bayi olarak uyarılarınız nelerdir?

Milli Piyango’nun çeşitli oyunları var. Bu oyunları oynayan müşterilerimiz bazen nasıl oynandığını çok araştırmasa da şansını denemek istiyor. Bu da gayet normal. Fakat benim onlardan ricam nasıl oynandığını bilmiyorlarsa yanındaki kişiye değil bize sormaları. Sonuçta bizler yetkili bayiler olarak tüm ayrıntıları anlatabiliriz. Bazen emin olmayan müşterilerimizin getirdikleri kuponları da dükkandaki terminalden okutarak onların büfemizden içi rahat bir şekilde ayrılmalarını sağlıyoruz.



“KİMİ İLK KARTI ÇEKMEK İSTER

KİMİSİ İSE EN SONA KALANI…”

Şimdiye dek gördüğünüz en ilginç müşteri inanışları, oyun totemleri nelerdir?

Herkesin ayrı bir değişik uğur denemesi olabilir. Sonuçta şansını kırmak için denenen sempatik şeyler oluyor bunlar. Herkes de ‘bana çıkacak’ umudu ile geliyor. Kimisi çok kez şansını deniyor, kimisi kıvamında oyun oynayıp gidiyor. Kiminin uğurlu kalemi olur kiminin vazgeçemediği uğurlu banko sayısı. Bazı müşterilerimiz Kazı Kazan paketi açıldığında yeni açılanlardan ilk çeken olmak ister. Bazısı da sona kalan kartın kendi şansı olduğuna inanır en son kartı almak ister. Bu kişiden kişiye değişen bir şans denemesi.

“KAZANDIRAN BAYİ OLMAK

BİZİM İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Oyunlara ilgi son dönem nasıl, Kazı Kazan gibi oyunların çeşitliliğinin artmasıyla talep yükseldi mi?

Bizim işlerde en büyük etken bir şeyler kazandırmak. İyi bir ikramiye çıktığı zaman bayinize ilgi artıyor. Çorum’da adımız duyulunca insanlar şansını denemek istiyor. Bize de mesela Kazı Kazan’ın 10’a Katla adlı oyunu ile 500 bin TL çıkması çok iyi geldi. Bu büyük ikramiye çıktığı için işlerde gözle görülür derecede önemli artış oldu. Uzun süre çıkmadığı zamanlar bizim için iyi olmuyor. Bir büyük ikramiye de ‘bana çıkar mı?’ diye şansını denemek isteyenler bize daha sık gelmeye başlıyor. Yani bir kere iyi bir ikramiye kazandırınca doğal yoldan reklamımız oluyor.

“BAYİLİK ÖZVERİ İSTER”

Türkiye’nin her yerindeki esnaflara da bayilik almasını önerir misiniz?

Bu işi ben şahsen severek yapıyorum. İşime de saygım var. Bayilerin oyunseverlere destek olacak kişiler olması, hoşgörülü ve müşteriye karşı sabırlı kişilerden seçilmesi önemli. Yani bu işi düzenli olarak ve severek yapacak özverili kişiler olması şart.

