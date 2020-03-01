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Birim amirlerine “iletişim becerisi” eğitimi

Çorum Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklamada; kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve sunulmasında meydana gelen değişimler ile kamu hizmetlerinin kalitesine ilişkin yeni talepler karşısında devlet-vatandaş ilişkilerinde hizmet arzının daha etkin ve verimli kılınması zorunlu hale geldiği belirtilerek ”Düşünceyi Doğru Yönetmek ve İletişim Becerisi” konulu seminer düzenlendiği ifade edildi.

Birim amirlerine “iletişim becerisi” eğitimi

Çorum Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklamada; kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve sunulmasında meydana gelen değişimler ile kamu hizmetlerinin kalitesine ilişkin yeni talepler karşısında devlet-vatandaş ilişkilerinde hizmet arzının daha etkin ve verimli kılınması zorunlu hale geldiği belirtilerek ”Düşünceyi Doğru Yönetmek ve İletişim Becerisi” konulu seminer düzenlendiği ifade edildi.

01 Mart 2020 Pazar 22:35
Birim amirlerine “iletişim becerisi” eğitimi

Bu zorunluluktan hareketle Çorum Valiliği tarafından kamu hizmeti veren kurumlar nezdinde anketler yapıldığı ve anket sonuçlarının ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla değerlendirildiğinin anlatıldığı açıklamada yapılan değerlendirmeler sonrası hizmetlerin en üst noktaya taşınması ve kesintisiz sürdürülebilmesini sağlamak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler İl Koordinatörlüğü tarafından İçişleri ve İl Özel İdare Birim Amirlerine yönelik “Düşünceyi Doğru Yönetmek ve İletişim Becerisi” konulu seminer düzenlendiği kaydedildi.

AB ve Dış ilişkiler İl Koordinatörü Ömer Arslan’ın açılış konuşmasıyla başlayan seminer, Psikolog Ömer Faruk Çakmak’ın konuya ilişkin anlatımıyla devam etti. Seminer bitiminde katılımcılara uygulanan anket değerlendirmeleri sonucunda eğitimin etkin olduğu ve devam etmesi gerektiği ortaya çıktı. Önümüzdeki aylarda personele ve birim amirlerine yönelik “ Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü” gibi birçok konuda seminerler düzenleneceği belirtildi. (Haber Merkezi)

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