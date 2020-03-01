Birim amirlerine “iletişim becerisi” eğitimi

Bu zorunluluktan hareketle Çorum Valiliği tarafından kamu hizmeti veren kurumlar nezdinde anketler yapıldığı ve anket sonuçlarının ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla değerlendirildiğinin anlatıldığı açıklamada yapılan değerlendirmeler sonrası hizmetlerin en üst noktaya taşınması ve kesintisiz sürdürülebilmesini sağlamak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler İl Koordinatörlüğü tarafından İçişleri ve İl Özel İdare Birim Amirlerine yönelik “Düşünceyi Doğru Yönetmek ve İletişim Becerisi” konulu seminer düzenlendiği kaydedildi.

AB ve Dış ilişkiler İl Koordinatörü Ömer Arslan’ın açılış konuşmasıyla başlayan seminer, Psikolog Ömer Faruk Çakmak’ın konuya ilişkin anlatımıyla devam etti. Seminer bitiminde katılımcılara uygulanan anket değerlendirmeleri sonucunda eğitimin etkin olduğu ve devam etmesi gerektiği ortaya çıktı. Önümüzdeki aylarda personele ve birim amirlerine yönelik “ Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü” gibi birçok konuda seminerler düzenleneceği belirtildi. (Haber Merkezi)