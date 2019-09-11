Biri yeğeni olan özürlü iki kıza cinsel istismar iddiası

İnterpol’ün ihbarı üzerine Çorum Cumhuriyet Savcılığı ve Siber Suçlar birimi, İ.S.’yi yakın takibe aldı. Detaylı tahkikat sonucunda İ.S.’nin, ablasının %80 engelli kızı 24 yaşındaki H.B.’ye ve komşusunun 13 yaşındaki %70 engelli kızı R.T’ye cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi.

İki özürlü kıza cinsel istismar iddiası ile gözaltına alınan İ.S. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre internette pedofili videolarını izleyen ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunan İ.S. (NSMEC) National Center For Missing And Exploited Children (Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi) nin sistemine takıldı. İnterpol tarafından şüphe üzerine durum Türkiye’deki ilgili birimlere bildirildi.

Çorum Cumhuriyet Savcılığı ve Siber Suçlar biriminin şahsı yakın takibe alması sonucunda gözaltına alınan İ.S.’nin telefonunda yapılan incelemede pedofili görüntülerine rastlandı. Telefondaki görüntüleri inceleyen Siber Suçlar ekibi ve Çorum Cumhuriyet Savcılığı, görüntülerden ikisinin şahsa ait olduğunu belirledi. Detaylı tahkikat sonucunda İ.S.’nin ablasının %80 engelli kızı 24 yaşındaki H.B.’ye ve komşusunun 13 yaşındaki %70 engelli kızı R.T’ye cinsel istismarda bulunduğu tespit edilirken şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Erkan BAYATLI)