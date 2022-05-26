Birgün Gazetesi’nden Dayanışma Yemeği

Çırağan Sarayı’nda 10 Haziran 2022 tarihinde 19.30’da gerçekleştirilecek olan programa Sanatçı Cevdet Bağca, Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Aydın ve ODTÜ'den Öğretim Üyesi Doğan Tılıç katılacak.

Ayrıca yerel sanatçılar Dinçer Şimşek, Ali Bektaş ve Ercan Aygün geceye renk katacak.

(Uğur GÖRKEM)

