Birgün Gazetesi yemeği bu akşam
Güncel 10.06.2022, 00:37
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Çorum'da Birgün Gazetesi tarafından dayanışma yemeği düzenlendi.
Çırağan Sarayı’nda bu akşam saat 19.30’da gerçekleştirilecek olan programa Sanatçı Cevdet Bağca, Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Aydın ve ODTÜ'den Öğretim Üyesi Doğan Tılıç katılacak.
Ayrıca yerel sanatçılar Dinçer Şimşek, Ali Bektaş ve Ercan Aygün geceye renk katacak.
(Haber Merkezi)
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