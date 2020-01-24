Biranda onlarca kişi toplandı

Alınan bilgilere göre kaza, Hürriyet Parkı yanında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişinin kullandığı şarjlı bisiklet seyir halindeyken devrildi. Şarjlı bisikletten düşen sürücü yaralanırken, yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Yerde yatan yaralıyı vatandaşlar sakinleştirirken, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.(Yusuf ÇINAR)