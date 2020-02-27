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“Bir Zamanlar Çorum” kitabının 2. baskısı çıktı

Prof.Dr. Meral Demiryürek ile Abdulkadir Ozulu, “Eşref Ertekin’in Günlüklerinden Bir Zamanlar Çorum” kitabının 2. baskısına yazdıkları önsözde, çağımızda insan ilişkilerinin akıl almaz derecede hızlı bir değişim geçirdiğini vurgulayarak, kitap okumanın da bu olumsuz değişimden payını aldığını ifade ettiler ve “İşte bütün bu sebeplerle elinizdeki kitabın üç yıl sonra ikinci baskısını yapıyor olması çok önemli ve ümitli bir gelişmedir. Belki bizler için küçük, fakat somut olmayan kültürel mirasın devamlılığı için büyük bir adımdır.” değerlendirmesini yaptılar.

“Bir Zamanlar Çorum” kitabının 2. baskısı çıktı

Prof.Dr. Meral Demiryürek ile Abdulkadir Ozulu, “Eşref Ertekin’in Günlüklerinden Bir Zamanlar Çorum” kitabının 2. baskısına yazdıkları önsözde, çağımızda insan ilişkilerinin akıl almaz derecede hızlı bir değişim geçirdiğini vurgulayarak, kitap okumanın da bu olumsuz değişimden payını aldığını ifade ettiler ve “İşte bütün bu sebeplerle elinizdeki kitabın üç yıl sonra ikinci baskısını yapıyor olması çok önemli ve ümitli bir gelişmedir. Belki bizler için küçük, fakat somut olmayan kültürel mirasın devamlılığı için büyük bir adımdır.” değerlendirmesini yaptılar.

27 Şubat 2020 Perşembe 22:07
“Bir Zamanlar Çorum” kitabının 2. baskısı çıktı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Meral Demiryürek ile eğitimci-yazar Abdulkadir Ozulu’nun yazdığı “Eşref Ertekin’in Günlüklerinden Bir Zamanlar Çorum” kitabının ikinci baskısı Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Prof.Dr. Meral Demiryürek ile Abdulkadir Ozulu, ikinci baskının önsözünde, şu görüşleri dile getirdiler:

“İnsanoğlu bir zamanlar XXI. yüzyılı, ancak hayal edebilirken bugün 2020 yılını yaşamaya başlamış bulunuyoruz. Bilgisayar, cep telefonu, internet, sosyal medya gibi çeşitli iletişim ağları ile örülü bir dünyanın hüküm sürdüğü bir devri yaşıyoruz.

Her şeyin sanal hale geldiği çağımızda iş ve aile hayatına ait insan ilişkileri akıl almayacak derecede hızlı bir biçimde değişiyor. Fedakârlık, vefa duygusu, iş ahlâkı, yardımseverlik, bağlılık, doğruluk, iyilik, sabır, çalışma azmi gibi birçok meziyet artık sözlük maddeleri ya da kültürel miras müzesinin tozlu araçları gibi görülmeye başlandı. Bu olumsuz tabloda, elbette entelektüel birikimin temel kaynağı olan kitap okuma da yerini aldı. Yayımlanan kitapların içerikleri, sayıları ve onlara gösterilen ilgi, popüler hayat tarzıyla eş zamanlı olarak değişti. Basılı yayınlar çoğaldı, ama aynı oranda nitelikli hale gelemedi. İşte bütün bu sebeplerle elinizdeki kitabın üç yıl sonra ikinci baskısını yapıyor olması çok önemli ve ümitli bir gelişmedir. Belki bizler için küçük, fakat somut olmayan kültürel mirasın devamlılığı için büyük bir adımdır.

Eşref Ertekin, bugünleri göremedi, ama onun yazdığı günlükler sayesinde okuyucu, Çorum özelinde ülkemizdeki siyasal, sosyal ve kültürel hayatın mikro ölçekteki izlerini zihninde canlandırma fırsatını bulacak, geçmişle bugün arasında köprüler kurarak nereden gelip nereye gittiğini sorgulama şansını yakalayacaktır. Evi ile çalıştığı kütüphane arasında sürdürdüğü zorluklarla dolu hayatı, bünyesinde taşıdığı güzel hasletlerle büyütüp zenginleştiren Eşref Ertekin, gerçekleştirdiği tüm hizmetlerle ailesine ve ülkesine faydalı olmanın çarelerini bulmuş biridir. Maddi konfor araçlarıyla donanmış olmakla birlikte, mutsuzluğu kronikleşen günümüz insanının ondan öğreneceği çok şey vardır.

Toz, toprak arasında kaybolup gitmek üzereyken zamanın elinden kurtarılıp bir kitaba dönüştürülen Eşref Ertekin’in günlüklerini, bir kez daha sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Üniversite-kent iş birliğinin güzel bir örneğini vermek üzere çıktığımız yolda, bizlere destek veren başta Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi olmak üzere emeği geçen herkese içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Eşref Ertekin’i rahmetle anıyor, hepimize ülkemiz ve milletimiz için faydalı ve güzel işler başarmayı diliyoruz.” (Haber Merkezi)

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