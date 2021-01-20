Bir youtuberin gözünden Hattuşa
Tarihi videolarıyla dikkat çeken Sosyolog, Gezi Yazarı, Kültür Araştırmacısı Senem Güler, Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Hattuşa Antik Kenti'ni görüntülemek için Çorum'un Boğazkale ilçesine geldi. Güler’in ‘Senem Güler’ adlı youtube kanalında ‘Bir Dünya Başkenti Hattuşa’ adıyla yayınlanan görüntülerini biz de sizin beğeninize sunuyoruz.
Güncel 20.01.2021, 13:50
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