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“Bir yılda 3797 kişiye işbaşı eğitim verildi”

İl İstihdam Kurulu, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

“Bir yılda 3797 kişiye işbaşı eğitim verildi”

İl İstihdam Kurulu, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

31 Ekim 2019 Perşembe 21:40
“Bir yılda 3797 kişiye işbaşı eğitim verildi”

İstihdama yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Çorum’daki çalışmalarla ilgili bilgi veren Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, Çorum’da istihdamın artırılması için il müdürlüğü olarak yürütülen işbaşı eğitim programlarının devam ettiğini söyledi. 30 Eylül 20198 tarihine kadar 3797 kişinin özel sektör işyerlerine işbaşı eğitiminden verildiğini anlatan Şahan, bu rakamın yılsonu hedefi 3890 olmasına rağmen 4500 rakamını geçeceğini vurguladı. Yıl içinde 645 işyerini ziyaret ettiklerini anlatan Şahan, bu ziyaretlerde istihdamın artırılması için yapılan destekler anlatılarak bilgiler verildiğini kaydetti.

Yapılan araştırmada Çorum genelinde 20 ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinin 305 kişilik açığı bulunduğunun tespit edildiğini ifade eden Ali Şahan, açık iş sayısının en yüksek olduğu sektörün ise 183 kişi ile imalat sektörü olduğunu, sektörün kalifiye işçi bulmakta zorlandığını belirtti. (Erkan BAYATLI)

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