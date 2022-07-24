“Bir yetime aile olmak” paneli

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde yapılan panele, İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, Aile ve Dini Rehberlik Vaizi Esra İşcen ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli Psikolog Semanur Sarıca konuşmacı olarak katıldı.

Müftü Yardımcısı Üveyik’in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Vaiz İşcen; “Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Aile Olmak” ve Psikolog Sarısa ise “Nasıl Koruyucu Aile Olunur” konulu sunumlarını yaparken, koruyucu aile olan İlknur ve Said Büyükkaragöz çifti ise tecrübe paylaşımında bulundu.

Çok verimli geçen panel, Üveyik’in katılımcılara ve konuklara teşekkür etmesi ile sona erdi.



(Bülent USLU)

