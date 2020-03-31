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“Bir ülkeyi geleceğe taşıyan bağımsız ve özgür sanattır”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle bir açıklama yaparak, “Bir ülkeyi geleceğe taşıyan bağımsız ve özgür sanattır” dedi.

“Bir ülkeyi geleceğe taşıyan bağımsız ve özgür sanattır”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle bir açıklama yaparak, “Bir ülkeyi geleceğe taşıyan bağımsız ve özgür sanattır” dedi.

31 Mart 2020 Salı 21:31
“Bir ülkeyi geleceğe taşıyan bağımsız ve özgür sanattır”

Dünya Tiyatrolar Günü’nün ülkemizde ve tüm dünyada koronavirüs salgını nedeniyle kutlanamadığını, tiyatroların kapalı olduğunu ifade eden Mehmet Tahtasız, “Tiyatroların kendi gününde perdesinin kapalı olması, tiyatro salonlarının kapısının kilitli olması acı bir durum ancak bugünlerin de geçeceğine, sanat dolu günlere tekrar kavuşacağımıza olan inancım tamdır” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip tiyatronun, malzemesini yaşamdan alarak, daha güzel bir dünyada yaşayabilmesi için insana ışık tuttuğunu belirtti.

Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Tiyatro, gelişmeyi, ilerlemeyi amaç edinmiş toplumların öncelikle benimsedikleri, hayatlarının bir parçası haline getirdikleri sanat dallarının başında gelir. Tiyatro, toplumsal duyarlılığı artırmayı, estetik duyguları geliştirmeyi, kişilerarası iletişimin ve birey-toplum ilişkisinin anahtarlarını ortaya koymayı, yanlışları göstermeyi, doğruları desteklemeyi ve en önemlisi tüm farklılıklara rağmen karşılıklı saygıyı, hoşgörüyü egemen kılmayı amaçlamaktadır. Tiyatro her aşamada eğitimin, kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin erken yaşlarda tiyatroyla tanışması, onların gelişimlerini olumlu etkileyecek, toplumsal hayata uyumlarını kolaylaştıracak, farklı pencerelerden hayata bakabilmelerini sağlayacaktır.”

Mehmet Tahtasız, geçici süreliğine perdeleri kapatan ve gelecek güzel günlerde salonlarında tekrar buluşacağımız tüm tiyatro emekçilerinin Dünya Tiyatrolar Gününü kutlayarak, “Perdelerin tekrar açılacağı günleri özlemle bekliyoruz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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