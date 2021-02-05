“Bir telefonla üç adımda müşterinin yanındayız”

Çorum’da 10 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayan Öykü Dürüm Ustabaşı Ahmet Toptaş, özellikle yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde paket servise olan ilginin arttığını vurguladı.

Türkiye’de geçtiğimiz Mart ayından beri yaşanan koronavirüs salgını sürecinde kurumsal olan firmalarının kendilerini sürekli geliştirerek müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam ettiğini söyleyen Toptaş, “Bu süreçte müşterilerine en kısa sürede en hijyenik koşullarda siparişlerini ulaştırma gayretindeyiz. Bizi arayan müşterilerimiz üç adımda siparişlerine kısa sürede ulaşabiliyorlar” diye konuştu.

“Öykü Dürüm olarak siz değerli müşterilerimize pek çok konuda başarıyla hizmet vermeyi sürdürüyoruz” diye konuşan Ahmet Toptaş, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi. “Bizler deneyimli ve güleryüzlü personelimizle birlikte her gün siz değerli müşterilerimizin isteklerinizi gerçekleştiriyoruz. ‘İskenderun Ateşi’ sloganı ile dillere destan dönerimizle sizlerin damak tadına uygun lezzetlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Çorum merkez ve ilçeleri ile birlikte bir çok ildeki şubelerimizle sektörün önde gelen firmalarından biri olmaktan, koronavirüs sürecinde de istihdama katkıya devam etmekten gurur duyuyoruz. Firmamızda çalışan personelimizin en az üç yıllık deneyime sahip olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Firma olarak müşterilerimize daha iyi hizmet vermek adına sürekli kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Sizler de bir telefonla sektörün en iyi firması olduğumuzu hissedeceksiniz. İskenderun usulü et ve tavuk dürümümüzde lezzet garantisi veriyoruz”

(Haber Merkezi)