“Bir Saz Bir Solist” konseri
İlimizde kültür ve sanat hayatının gelişmesine yönelik pek çok etkinliğe imza atan Çorum Belediyesi, yeni yılda da önemli kültür sanat etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.
Güncel 19.01.2022, 00:35
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Yaptığı etkinliklerle şehirde kültür-sanat alanında lokomotif rolü üstlenerek 7’den 70’e tüm şehri kapsayan faaliyetler düzenleyen Belediye, Klasik Türk Müziği’nin en güzel örneklerinin icra edileceği “Bir Saz Bir Solist” isimli konseri müzikseverlerle buluşturacak. Atakan Tetik ve Selda Erdost’un katılacağı “Bir Saz Bir Solist” konseri bugün saat 19.00’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada ücretsiz olan konsere tüm Çorum halkı davet edildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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