Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
89644
ALTIN
335.588
DOLAR
6.6029
STERLİN
8.2159
EURO
7.2441

Bir sağlık çalışanına saygısızlık için özür

Çorum’un toplu ulaşımını gerçekleştiren Ulaş A.Ş. tarafından, bir otobüs şoförünün, sağlık çalışanlarından birine saygısızlık ettiği yolundaki şikayet üzerine özür dilendi.

Bir sağlık çalışanına saygısızlık için özür

Çorum’un toplu ulaşımını gerçekleştiren Ulaş A.Ş. tarafından, bir otobüs şoförünün, sağlık çalışanlarından birine saygısızlık ettiği yolundaki şikayet üzerine özür dilendi.

31 Mart 2020 Salı 19:11
Bir sağlık çalışanına saygısızlık için özür

Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, sağlık çalışanları, belediye personeli vb. binlerce kişiye ücretsiz ulaşım hizmeti verdiklerini, şu zor günlerde sağlık personeline büyük saygı ve şükran duyduklarını belirterek, “Bir şoförümüzün bireysel bir hatası olmuşsa, ilgili kişiden ve Çorum halkından özür diliyoruz” dedi.

Pazartesi günü, 30 otobüsle, 460 kişi ücretsiz, 132 kişi aktarma olmak üzere toplam 4049 yolcu taşıdıklarını, gün boyu 7.687 lira gelir elde ettiklerini, yalnızca mazot için 12.150 lira ödediklerini anlatan Başkan Arap Ballı, durumu Çorum halkının vicdanına bıraktıklarını söyledi.

Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ballı, koronavirüs belasını şehir ve ülke olarak en az hasarla atlatma dileğini de ifade etti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Ahlatcı’ya övgü
Ahlatcı’ya övgü
Lokanta ve kafeler de dezenfekte edildi
Lokanta ve kafeler de dezenfekte edildi
“Başkan Aşgın’dan sonra Meclis Üyeleri destek verdi”
“Başkan Aşgın’dan sonra Meclis Üyeleri destek verdi”
SON TABLO
SON TABLO
Belediye asfalt sezonunu erken başlatıyor
Belediye asfalt sezonunu erken başlatıyor
Belediye, dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor
Belediye, dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim