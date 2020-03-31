Bir sağlık çalışanına saygısızlık için özür

Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, sağlık çalışanları, belediye personeli vb. binlerce kişiye ücretsiz ulaşım hizmeti verdiklerini, şu zor günlerde sağlık personeline büyük saygı ve şükran duyduklarını belirterek, “Bir şoförümüzün bireysel bir hatası olmuşsa, ilgili kişiden ve Çorum halkından özür diliyoruz” dedi.

Pazartesi günü, 30 otobüsle, 460 kişi ücretsiz, 132 kişi aktarma olmak üzere toplam 4049 yolcu taşıdıklarını, gün boyu 7.687 lira gelir elde ettiklerini, yalnızca mazot için 12.150 lira ödediklerini anlatan Başkan Arap Ballı, durumu Çorum halkının vicdanına bıraktıklarını söyledi.

Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ballı, koronavirüs belasını şehir ve ülke olarak en az hasarla atlatma dileğini de ifade etti.

(Haber Merkezi)