AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek Başkan Nurettin Aksoy ve diğer yöneticilerle görüştü.

Ziyaret fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Yusuf Ahlatcı, “Ülkemiz için, Çorum’umuz için Hacı Bektaş Veli’nin de söylediği gibi, bir olalım, iri olalım, diri olalım” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

