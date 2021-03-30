Bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Çorum'da bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Güncel 30.03.2021, 01:51
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Çaltıcak köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.
Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.
Köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları İl Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.
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