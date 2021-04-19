Bir köy ile iki mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle, Bayat ilçesine bağlı Kalınpelit köyü ile Demirciler köyüne bağlı Dangazlar ve Keskinler mahallelerine 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.

Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları, İlçe Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.