Bir kişiyi zorla alıkoyan şahıs gözaltında

Alınan bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili köyünde yaşayan R.G. (66), iddialara göre 55 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden sabahın erken saatlerinde kaçırıldı. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak şahsın Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde ikamet eden İ.G. (63) tarafından zorla kaçırılmış olabileceğini bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri, İ.G.'nin adresine gitti. Kapıyı geç açan şahıs, ekipleri de yanıltmak için evde kimse olmadığını söyledi. Şahsın davranışlarından şüphelenen ekipler, içeriden de bağırma sesleri duydu. Evde yapılan aramada kaçırılan şahsın cep telefonu alınarak zorla bir odaya kapatıldığı tespit edildi.

Sulakyurt Cumhuriyet Başsavcısının talimatı üzerine İ.G. gözaltına alınırken hakkında soruşturma başlatıldı.