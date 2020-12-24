Bir kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 zanlı tutuklandı

Birlikte alkol aldıkları iddia edilen Emre Tercan ile arkadaşları V.B. ve B.M., alışveriş yapmak için Bahçelievler Mahallesi'nde K.D.'ye ait börekçi dükkanına gitti.

Burada Tercan ve arkadaşları ile işyerinin kasasındaki C.Ç. arasında, iddiaya göre argo konuştukları gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.D, Tercan ve arkadaşlarını işyerinden kovdu.

Uzaklaştıktan bir müddet sonra işyerine geri dönen bu kişilerden B.M'nin yanında getirdiği silahla ateş ederek işyeri sahibi K.D. ve yeğeni C.Ç'yi yaraladığı, bu sırada işyerinde bulunan S.G'nin de yanındaki tüfekle ateş ederek Tercan'ı sırtından vurduğu iddia edildi.

Yere düşen Tercan'ın S.G, K.D. ve C.Ç. tarafından tüfeğin dipçiği ve tekmelerle başından darp edildiği de öne sürüldü.

Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tercan, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaralı K.D. ve C.Ç'yi gözaltına aldı. İki yaralı polis gözetiminde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaçan diğer zanlılar B.M, V.B. ve S.G. de çeşitli adreslerde gözaltına alındı.

5 zanlı, hastane ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Zanlılardan B.M. ve S.G, mahkemece "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı. Diğer zanlılar V.B, K.D. ve C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)