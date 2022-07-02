Bir kişi kazara kendini vurdu
Çorum’da gece saatlerinde bir kişi kazara silahla kendini vurarak yaralandı.
Güncel 02.07.2022, 12:48
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Olay Kale Mahallesi Ata Caddesi’nde bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, G.A.(27) isimli şahıs, silahının kazara ateş alması sonucu karnından vuruldu.
Durumun ihbarı ile belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi 112 ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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