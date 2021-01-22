Bir kişi daha yurtta karantinaya alındı

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 15 Ocak – 11 Ocak 2021 tarihleri arasında merkez ve ilçelerden gelen 13 adet ihbarı değerlendiren mahalle denetim ekipleri Bin 409 kişiyi de ayrıca denetledi.

Mahalle denetim ekiplerince söz konusu tarihlerde 4 bin 976 işyeri ve kişinin gelen ihbarlar başta olmak üzere resen denetleyerek gerekli uyarıları yaptı.

İzolasyon kurallarına uymayan kişilerle ilgili 20 adet tutanak tutan ekipler bunları İl Umumi Hıfzısıhha Kuruyu’na yollarken, maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 88 işyeri ve kişiye de birinci ihlal uyarısı yaptı.

İl Salgın Denetim Merkezi saha denetim ekiplerinin ise evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken bu kurala aykırı hareket eden 1 kişiyi tutanakla tespit edilerek yurda yerleştirdiği açıklandı.

(Haber Merkezi)