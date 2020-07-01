Son Dakika

“Bir kez dışarı çıktığınızda, evde kaldığınız onca ay boşa gidebilir”

Acil servis hekimi olarak görev yapan 28 yaşındaki Çorumlu Dr. Muhammet Fatih Cırıl, 1,5 ay önce corona virüsüne yakalandı. Sigara dahi kullanmayan, hiçbir kronik hastalığı olmayan genç doktor, hastalık yüzünden on günde 7-8 kilo verdi, yoğun bakımın eşiğinden döndü.

Güncel 01.07.2020, 21:30 01.07.2020, 19:18
279

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Kliniği’nin genç doktorlarından Muhammet Fatih Cırıl (28), pek çok meslektaşı gibi pandemi döneminde yüzlerce Covid vakasına müdahale etti, hastalara şifa olabilmek için haftalarca ailesinden ayrı, görevi başında ter döktü.

“Sigara kullanmıyorum, sağlıklı besleniyorum, gribe bile 2-3 yılda bir yakalanırdım. Onu da ilaç kullanmadan atlatırdım. Bağışıklık sistemime çok güveniyordum. O nedenle Covid olsam da hafif atlatırım herhalde diye düşünüyordum ama öyle olmadı” diyen Dr. Cırıl, yaşadıklarını anlattı.

“AKCİĞER TOMOGRAFİM UMUTSUZLUĞA DÜŞÜRMÜŞTÜ”

Nisan ayında halsizlik ve yüksek ateş şikayetleri başlayınca çalıştığı hastanede PCR sürüntüsü alındığını ve kan testleri yapıldığını belirten Dr. Cırıl, “Halsizlik, kırgınlık, ateş ve iştahsızlık başladı. Şüphelendim ve hemen kendimi izole ettim. Kan ve PCR testlerim yapıldı. Sürüntü sonucum iki gün sonra çıktı. Sonuç pozitifti. Zaten kendimi izole etmiştim, şüphelendiğimiz an tedaviye başlanmıştı. Ancak yaklaşık 5-6 gün içinde durumum hızla kötüleşti.

Neredeyse hiçbir şey yiyemedim, sadece sıvı gıdalarla beslenmeye başladım. Bulantı, kusma, ishal başladı. Hem beslenme zorluğum hem ishalin artması üzerine tansiyonum düştü, taşikardi gelişti. Hayatımda ilk defa bayılma atağı geçirdim. Üstelik iki kez. 10 gün içinde şiddetli öksürük başladı. Akciğer tomografim çekildi. Tomografi görüntüleri moralimi çok bozdu, çünkü iyi görünmüyordu ve gittikçe ilerleyecek mi, yoğun bakım gerekecek mi endişeleri yaşadım. İkinci bir ilaç tedavisine geçildi ve onunla birlikte düzelmeye başladım. En azından yemek yiyebiliyordum. Nefes darlığım azalmaya başladı. 14 ve 21. günlerde iki kez test alındı. Onlar da negatif çıktı. Gittikçe toparladım” dedi.

“ÖLÜMÜ DÜŞÜNDÜĞÜM ANLAR OLDU”

Tedavisinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen hala ara ara nefes darlığı ve öksürükleri olduğuna işaret eden genç hekim, duygularını şöyle ifade etti:

“Hala ateşim biraz yükselse ‘yine mi’ endişesi yaşıyorum. Korkmuyor değilim. Ama ilk başta hepimiz, genciz sonuçta, ne olacak, ayakta atlatırız diye düşünüyorduk. Ama yataklara düştüm, yemek yiyemedim, on günde 7-8 kilo verdim. Hayatımda ilk defa bayılma atağı geçirdim. Hastalığın gerçekten ne kadar ciddi olduğunu o zaman anladım belki de.

Grip bile geçirmeyen, neredeyse hiç ilaç kullanmayan biriydim. Daha önce hastaneye yatış öyküm yok, alkol sigara gibi alışkanlıklarım yok. İnsan nefes almakta zorlanıyor, gece boyu terlemekten uyuyamıyorsunuz. İlk günler ölümü bile düşündüğüm oldu. Mesela benim babam vefat etti, annemle kardeşim var sadece, ‘onlar ne olacak’ diye düşündüm o hasta yatağında.”

“HAFTADA BİR İKİ KİŞİYE KADAR DÜŞMÜŞTÜ, ŞİMDİ GÜNDE 2-3 VAKA GÖRÜYORUZ”

Salgın başladıktan sonra hastanenin pandemi polikliniği açılmadan hemen önceki günlerinde acil servise Covid şüphesiyle günde yaklaşık 200 hasta başvurduğunu; her gün, PCR sonucu veya akciğer tomografisi pozitif çıkan 40-50 hasta yatırdıkları günler olduğunu anlatan Dr. Fatih Cırıl, “Sonra gittikçe azalan bir trend yaşadık. Ama özellikle bu normalleşme süreciyle beraber eski tipik tomografi görüntülerini daha sık görmeye başladık yine. Bir ara haftada sadece birkaç vakada şüpheli tomografi bulgusuna rastlarken şimdi yine günde 2-3 kişiye Covid şüphesiyle testler yapmaya başladık” dedi.

“ÇOK DRAMATİK VAKALARA DA ŞAHİT OLDUK”

Salgının dalgalı bir seyir gösterdiğini vurgulayan Dr. Cırıl, şunları anlattı:

“Ne kadar maske takarsak, ne kadar mesafe ve hijyene dikkat etmeyi başarırsak bu salgın o kadar azalacak. Biz pandemi süresince çok kötü vakalara şahit olduk. Üstelik 19-20 yaşlarında, oksijen seviyesi 98-99 olması gerekirken 80-85 düzeyine inmiş hatta yoğun bakıma kadar ilerlemiş vakalardı. Çok dramatik olaylar da yaşadık burada. Örneğin bir hastamız Covid nedeniyle vefat etti. Eşi de o üzüntü ile kalp krizi geçirdi. Düşünün, bir kişi bir hem babasını kaybetti, hem de annesini kalp krizi ile anjiyoya göndermek zorunda kaldı.”

“BİR YANLIŞ BÜTÜN DOĞRULARI GÖTÜRÜYOR!”

“Bu hastalık 14 gün dinlenirim geçer gibi bir durum değil” diyen Dr. Fatih Cırıl, sözlerini şöyle noktaladı:

“İşe gitmek zorunda olan, toplu taşımayı kullanmak zorunda kalanlara bir şey diyemeyiz elbette. Maskelerini mutlaka takarak, mesafeye dikkat ederek kendilerini ve çevresindekileri korumaya dikkat etmeliler. Ama evde kalabilme imkanı olduğu halde sırf çok sıkıldım, sosyalleşeyim, dışarı çıkayım, piknik yapayım diye hareket edenler, bu işin ciddiyetinin farkında değil.

2,5 ay yasaklarla evde kalıp şimdi yasaklar kalktı diye dışarı çıkan biri mesela bir restorana gitse ve virüs bulaşsa; o 2,5 ayın hiçbir anlamı kalmayacak. Sadece bir kere dışarı çıkmakla hasta olmuş olacak. Belki de hayatını mahvetmiş olacak. Üç yanlış bir doğruyu götürmüyor bu işte. Tek yanlış tüm doğruları götürüyor. O nedenle evde kalma imkanı olan herkes mümkünse evde kalmaya devam etmeli ve çıkacaksa da maske mesafe hijyen kuralına sıkı uymalı.”

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
19°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 02 Temmuz 2020
İmsak 03:09
Güneş 05:06
Öğle 12:49
İkindi 16:48
Akşam 20:22
Yatsı 22:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 29 60
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 29 46
7. Alanyaspor 29 45
8. Göztepe 29 38
9. Antalyaspor 29 37
10. Gaziantep FK 29 35
11. Kasımpaşa 29 35
12. Denizlispor 29 32
13. Gençlerbirliği 29 31
14. Çaykur Rizespor 29 29
15. Malatyaspor 29 28
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 29 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 30 57
2. Erzurum BB 30 53
3. Adana Demirspor 30 51
4. Bursaspor 30 49
5. Akhisar Bld.Spor 30 48
6. Altay 30 47
7. Fatih Karagümrük 30 47
8. Giresunspor 30 44
9. Keçiörengücü 30 41
10. Ümraniye 30 41
11. Menemen Belediyespor 30 39
12. Balıkesirspor 30 35
13. İstanbulspor 30 34
14. Altınordu 30 32
15. Boluspor 30 27
16. Osmanlıspor 30 24
17. Adanaspor 30 20
18. Eskişehirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. Wolverhampton 32 52
6. M. United 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Burnley 32 45
9. Sheffield United 31 44
10. Arsenal 31 43
11. Crystal Palace 32 42
12. Everton 31 41
13. Southampton 32 40
14. Newcastle 31 39
15. Brighton 31 33
16. Watford 32 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 32 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 71
2. Barcelona 32 69
3. Atletico Madrid 32 58
4. Sevilla 32 54
5. Villarreal 32 51
6. Getafe 31 49
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 32 46
9. Athletic Bilbao 32 45
10. Granada 32 43
11. Osasuna 32 41
12. Levante 32 41
13. Real Betis 32 37
14. Real Valladolid 32 35
15. Eibar 32 35
16. Deportivo Alaves 32 35
17. Celta de Vigo 32 34
18. Mallorca 32 26
19. Leganés 32 25
20. Espanyol 32 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@