“Bir iyilik, sıcak bir yuva” için yola çıktılar

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in başkanlığında İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüleri, Vaizler, Din Gönüllüsü hocalar ile birlikte Diyanet Vakfı Çorum Şube Temsilcisi ve mütevelli heyeti üyelerinden oluşan 19 kişilik ekip “Yolun İyilik Olsun” kampanyası kapsamında İdlib’e hareket etti.

Çorumlu hayırseverlerin bağışlarıyla İdlib’te yaptırılan 60 briket evin teslimi ile 350 gıda kolisi ve bazı yardımlarda bulunmak üzere İdlib’e doğru yola çıkmadan önce ekibi bilgilendiren İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Yaklaşık 50 yıldır devam eden bu iyilik hareketi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye devam etmektedir. Çorum olarak bizler de bu yardımları İdlibli kardeşlerimize birlikte ulaştıracağız inşallah. Yardımlarımız bununla kalmayacak, ilk olmayacak, son da olmayacak ve artarak devam edecek. Yardım kampanyamıza katkılarından dolayı hayırsever vatandaşlarımıza ve tüm personelimize teşekkür ediyor, gayretlerinin yüce Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun” dedi.

İl Müftüsü’nün konuşmaların ardından TDV gönüllüleri ve yardım aracı dualarla Suriye’ye uğurlandı. (Haber Merkezi)

