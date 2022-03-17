Bir hüznün öyküsü, Çanakkale Türküsünü seslendirdiler
Güncel 17.03.2022, 19:59
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Çorum Toprak Sanayi Ortaokulu öğrencileri Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri bir klip hazırladı.
Müzik Öğretmeni Barış Hardal'ın hazırladığı ve sosyal medyada paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.
Çanakkale Türküsünü, öğrenciler Sude Dobak ve Poyraz Tatar seslendirirken, öğretmenler Cansu Hardal, Hasan Akay ve Bayram Metin enstrümanlarıyla klipte yer aldılar.
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