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“Bir hayra vesile olan o hayrı işlemiş gibidir”

Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, Koronavirüs ve Ramazan ayı nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bu süreçte işsiz kalan vatandaşların yardımına koşmaya devam ettiklerini ifade etti.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:05
“Bir hayra vesile olan o hayrı işlemiş gibidir”

İslam Coğrafyasında olduğu gibi Türkiye’de Cansuyu Derneği olarak yardımları sürdürdüklerini anlatan Öztekin, Koronavirüs sürecinde ve Ramazan ayında hem mağdurları yakından takip etmek hem de yardım faaliyetlerini koordineli yürütmek için ekipler oluşturulduğunu, tüm illerde ekiplerini sahaya gönderen Cansuyu Derneği’nin vatandaşlara temel ihtiyaçlarını ulaştırmayı sürdürdüğünü vurguladı. Cansuyu Derneği olarak diğer taraftan ekonomik olarak etkilenen kesimlere de ulaşmayı sürdürdüklerini belirten Öztekin, “Dünyamız, Ülkemiz ve Çorum şehrimiz zor bir süreçten geçiyor. 2020 itibarıyla birçok olumsuz olayla karşı karşıya kaldıktan sonra son olarak koronavirüs salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı durdurma noktasına getirdi. Akabinde Ramazan ayı nedeniyle Bizler Cansuyu Derneği olarak bu zor günlerde yine mağdur ve muhtaç vatandaşlarımızın yanında olup, tüm temsilciliklerimiz ile Türkiye’de yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Bizler de işsiz kalan, evine ekmek götürmeyen aileleri tespit edip onlara yardımlarımızı ulaştırırken diğer taraftan tüm muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Mağdur ailelere gıda kolileri, gıda çekleri, giyim, nakit ve çocuklara kalem, balon, şeker ve oyuncak dağıtıyoruz. Yardımlarımızda gıda dağıtımlarını önceliyoruz. Evine ekmek götürmeyen vatandaşlarımıza temel gıda maddelerinden oluşan gıda yardımları yapıyoruz, çocukları mutlu etmek için oyuncaklar dağıtıyoruz.

Tabii bu süreçte genel hijyen kurallarına uyarak maske ve eldivenlerimizle insanlara yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Çorum merkez ve ilçelerinde oluşturduğumuz ekiplerimiz aralıksız çalışıyorlar İlimizin bir ucundan diğer ucuna Muhtaçlara ulaşmaya gayret ediyoruz.

Cansuyu olarak yetimlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz Ramazan ayı içerisinde 300’e yakın yetim kardeşimizin sofrasında bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz.

Bu bağlamda Zekat, Fitre, Fidye, Sadaka ve diğer her türlü bağışlarınızı Muhtaçlara ulaştırmaya köprü vazifesi yapmaya canla, başla, Allah’ın rızası için çalışmaya talibiz” dedi. (Haber Merkezi)

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