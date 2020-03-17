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BİR HAKKIN TESLİMİ

Çorum Milletvekili, Ak Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın geçtiğimiz Cumartesi günü gazetemizi ziyaretleri sırasında yaptığımız söyleşiden sonra, Çorum için samimiyetle ve özveriyle gösterilen çabalara dikkat çekmiştik.

BİR HAKKIN TESLİMİ

Çorum Milletvekili, Ak Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın geçtiğimiz Cumartesi günü gazetemizi ziyaretleri sırasında yaptığımız söyleşiden sonra, Çorum için samimiyetle ve özveriyle gösterilen çabalara dikkat çekmiştik.

17 Mart 2020 Salı 22:50
BİR HAKKIN TESLİMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Pazar günü Çorum’da yaptığı incelemelerin ardından kullandığı ifadeler, bu değerlendirmemizi teyit eder nitelikteydi.

Ankara-Çorum-Samsun YHT Projesi, zaten yürüyen bir proje ve yıl sonunda ihale noktasına gelmesinin beklendiği Bakan Turhan tarafından açıklandı. Demiryolu konusunda bizim yıllardır yazdıklarımız da “çabuklaştırılması” yönündeydi.

Bakan Turhan’ın Ankara’ya döner dönmez Çorum Havalimanı konusunda gereken talimatı verdiği, Altyapı Hizmetleri Genel Müdürü’nün “resmi talep yazısı” istemesinden anlaşılıyor. Valilik ve Belediye’nin resmi yazılarına dayalı olarak teknik incelemeler yapılacak, 2.100 metrelik pistin 3.000 metreye çıkarılması başta olmak üzere, proje güncellenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki olumlu yaklaşımı bilindiğinden, Bakanlıkça hazırlanacak yeni projeyi onaylaması konusunda da herhangi bir kuşku duyulmuyor.

Bu, Çorum’un hakkının teslimidir.

ÇORUM HABER’in çabalarının boşuna olmadığının kanıtıdır.

Mehmet YOLYAPAR

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