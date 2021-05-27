Bir haftada 6 olay aydınlatıldı

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklama göre, 17-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında evde hırsızlık, açıktan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından titiz bir çalışma yürütüldü.



Yapılan çalışmalar neticesinde aydınlatılan hırsızlık olayları şunlar:

“17 Mayıs 2021 tarihinde Buharaevler Mahallesi Buharaevler 2. Cadde Besayko Sitesinde meydana gelen evden hırsızlık olayında müştekiye ait 102 bin lira değerinde altın çalınmış, yapılan çalışmalar neticesi bir şüpheli şahıs çalınan altınlarla birlikte ele geçirilmiş, şüphelinin çalınan altınların bir kısmını kuyumcuda bozdurduğu tespit edilmiş, 33 bin lira para ve altınlar müştekiye teslim edilmiştir. Şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklanmıştır.

18 Mayıs 2021 tarihinde Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 11. Sokak üzerinde bulunan ikamette hırsızlık olayı meydana gelmiş, olay ile ilgili bir şüpheli şahıs tespit edilerek şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir.

19 Mayıs 2021 tarihinde Çepni Mahallesi Hayat 1. Sokak üzerinde bulunan ikamette meydana gelen evden hırsızlık olayında bin 200 lira para ile 14adet müştekiye ait reçeteli lyrca isimli ilaç çalınmış, olay ile ilgili bir şüpheli şahıs tespit edilmiş olup, şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir.

20 Mayıs 2021 tarihinde Ulukavak Mahallesi Kunduzhan 1. Cadde üzerinde bulunan ikamette meydana gelen hırsızlık olayında, müştekiye ait üç çuval içerisinde toplam 80 Kg. bakır kablo hurdası çalınmış, yapılan çalışmalar neticesi bir şüpheli şahıs suça konu malzemeler ile birlikte ele geçirilmiş, malzemeler müştekiye teslim edilerek yakalanan şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilmiş olup, soruşturması devam etmektedir.

22 Mayıs 2021 tarihinde Ulukavak Mahallesi Çiftlikçayırı 29. Sokak üzerinde bulunan bir adreste meydana gelen açıktan hırsızlık olayında 150 adet parke taşı çalınmış, yapılan çalışmalar neticesi bir şüpheli şahıs suça konu malzemeler ile birlikte ele geçirilmiş, malzemeler müştekiye teslim edilerek, yakalanan şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilmiş olup, soruşturması devam etmektedir.

22 Mayıs 2021 tarihinde Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde bulunan bir adreste meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili bir şüpheli şahıs tespit edilmiş olup, şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir.” (Haber Merkezi)

